Italien hat sich in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Serie A stellt in den drei Klub-Wettbewerben in Inter Mailand (Champions League), AS Rom (Europa League) und AC Florenz (Conference League) jeweils einen Endspielteilnehmer.

Im UEFA-Ranking ist Italien bis auf 0,7 Punkte an den Dritten Deutschland herangerückt, der Vorsprung auf Frankreich ist auf mehr als 20 Zähler angewachsen. In Bayer Leverkusen gegen die Roma in der Europa League schied am Donnerstag der letzte Bundesliga-Vertreter in der Vorschlussrunde aus.

Die Spitzenposition hat weiter England (108,998) inne, dahinter folgt Spanien (92,855). Italien hat in dieser Saison mit 22,214 Punkten fast so viele Zähler wie England (22,428) geholt. - Die Fünfjahreswertung der UEFA vor den Endspielen in den drei europäischen Klub-Wettbewerben:

Land 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Gesamt

1. England 22,642 18,571 24,357 21,000 22,428 108,998

2. Spanien 19,571 18,928 19,500 18,428 16,428 92,855

3. Deutschland 15,214 18,714 15,214 16,214 17,125 82,481

4. Italien 12,642 14,928 16,285 15,714 22,214 81,784

5. Frankreich 10,583 11,666 7,916 18,416 12,583 61,164

6. Niederlande 8,600 9,400 9,200 19,200 13,500 59,900

7. Portugal 10,900 10,300 9,600 12,916 12,500 56,216

8. Belgien 7,800 7,600 6,000 6,600 14,200 42,200

9. Schottland 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400

10. Österreich 6,200 5,800 6,700 10,400 4,900 34,000