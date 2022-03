Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger (29) steht Informationen der italienischen Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport zufolge vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Der Innenverteidiger vom Weltpokalsieger FC Chelsea ist sich demnach mit dem Rekordmeister über einen Vierjahresvertrag einig.

Rüdiger, der bei Juventus jährlich 6,5 Millionen Euro verdienen soll, gilt als Wunschkandidat des Trainers Massimiliano Allegri. Am Mittwoch war Juve in der Champions League am kommenden Bayern-Gegner FC Villarreal gescheitert.

Rüdiger hat Erfahrung in der Serie A. Der gebürtige Berliner spielte zwischen 2015 und 2020 für die AS Rom, bevor er zu Chelsea wechselte. Dort läuft sein Vertrag im Sommer aus.