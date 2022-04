Köln (SID) - Mario Götze darf mit der PSV Eindhoven weiter auf den ersten Titel in der neuen Conference League hoffen - meisterlich trat der niederländische Fußball-Topklub im Viertelfinal-Hinspiel aber nicht auf. Bei Leicester City ermauerte sich die PSV ein 0:0, 2014er-Weltmeister Götze hatte dabei früh eine der wenigen guten Chancen für die Gäste (2.). Im Rückspiel am kommenden Donnerstag hat Eindhoven Heimrecht gegen die Engländer.

Eindhovens Ligarivale Feyenoord Rotterdam gab einen Sieg in letzter Sekunde her. Gegen den tschechischen Double-Gewinner Slavia Prag kassierten die Niederländer den Ausgleich zum 3:3 (1:1) in der fünften Minute der Nachspielzeit, Ibrahim Traore traf für die Gäste.

Starcoach Jose Mourinho erlebte ein enttäuschendes Auswärtsspiel, seine AS Rom unterlag 1:2 (1:0) beim norwegischen Meister FK Bodö/Glimt. Der französische Traditionsklub Olympique Marseille ist auf dem besten Weg ins Halbfinale, gegen PAOK Saloniki aus Griechenland gab es ein 2:1 (2:0) - in Erinnerung wird vor allem das 2:0 (45.) bleiben, Dimitri Payet setzte einen Volley aus gut 20 Metern in den Winkel.

Im drittklassigen Europapokal, angesiedelt unter Champions und Europa League, war der deutsche Vertreter Union Berlin in der Gruppenphase gescheitert - als Dritter hinter Feyenoord und Slavia. Das Finale steigt am 25. Mai im Nationalstadion von Albaniens Hauptstadt Tirana.