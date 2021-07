Orlando (SID) - Leon Bailey ist mit der Fußball-Nationalmannschaft von Jamaika erfolgreich in den Gold Cup in den USA gestartet. Die Reggae Boyz mit dem Stürmer von Bayer Leverkusen bezwangen Außenseiter Surinam mit Sheraldo Becker von Union Berlin in Orlando 2:0 (2:0).

Die Angreifer Shamar Nicholson (6.) und Bobby Reid (26.) trafen für Jamaika. Bailey wurde in der 83. Minute ausgewechselt, Becker spielte durch.

In der zweiten Begegnung kam Costa Rica zu einem 3:1 (2:1) gegen Guadeloupe. Die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik endet mit dem Finale am 1. August in Paradise.