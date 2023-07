Die Fußball-Nationalmannschaft Panamas hat sich beim Gold Cup vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Der WM-Teilnehmer von 2018 setzte sich am Freitag (Ortszeit) mit 2:1 (0:0) gegen Martinique durch und ist nach zwei Spieltagen in der Vorrundengruppe C nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

In Harrison (New Jersey) sorgten Jose Fajardo Nelson (57.) und Michael Murillo (69.) für die Tore Panamas, der Anschluss von Karl Fabien (90.+1) änderte nichts mehr am Sieger der Partie. Das Team aus dem südlichsten Land in Mittelamerika hatte zum Auftakt gegen Costa Rica ebenfalls mit 2:1 gewonnen.

Das zweite Spiel der Gruppe C zwischen El Salvador und Costa Rica endete torlos. Neben Panama hat sich bislang Mexiko ebenfalls das Ticket für die K.o.-Runde gesichert.

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF in den USA und Kanada ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, die Mexikaner gewannen das Turnier achtmal, die USA waren siebenmal erfolgreich.