München (SID) - Der gebürtige deutsche Fußballprofi Julian Gressel hat sein Debüt für die US-Nationalmannschaft gefeiert. Der 29-Jährige, seit vergangenem November amerikanischer Staatsbürger, stand beim 1:2 (1:1) der Amerikaner im Länderspiel gegen Serbien in der Startelf. Gressel bereitete die Führung durch Brandon Vazquez (29.) vor.

Gressel stammt aus dem fränkischen Neustadt an der Aisch und wechselte 2013 in die USA, wo er zunächst College-Fußball spielte. Seit 2017 ist er in der Major League Soccer, 2018 heiratete er eine US-Amerikanerin. Aktuell ist er für den kanadischen Klub Vancouver Whitecaps aktiv.

Insgesamt kamen in Los Angeles gegen Serbien gleich acht Profis zu ihrer Premiere im US-Team - so viele wie seit 1992 nicht mehr. Gressel wurde in der 62. Minute ausgewechselt.

Der WM-Achtelfinalist von Katar testet mit Hinblick auf die Heim-WM 2026 im traditionellen Wintercamp neue Spieler. Am 29. Januar findet noch ein Länderspiel gegen Kolumbien statt. Nationalspieler, die in Europa unter Vertrag stehen, wurden nicht nominiert, da es keine offizielle FIFA-Abstellungsperiode gibt.