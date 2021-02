Frankfurt/Main (SID) - Ilkay Gündogan sieht Erfolge der Fußball-Nationalspieler in ihren Vereinen als Schlüsselfaktor für eine gelungene EURO in diesem Sommer. "Erfolgreicher Klubfußball ist immer die beste Medizin auch für die Nationalmannschaft", sagte der 30-Jährige von Manchester City dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Jogi (Löw, d. Red.) ist am glücklichsten, wenn seine Nationalspieler mit einer Erfolgsserie von ihren Vereinen anreisen und nur darum geht es für mich im Moment."

Gündogan präsentierte sich zuletzt in absoluter Topform, bei 19 Einsätzen gelangen dem Mittelfeldspieler in der Premier League bereits elf Saisontore. Er habe zwar sehr viele Medienanfragen in letzter Zeit, doch insgesamt halte sich der Hype um seine Person "in Grenzen", sagte der 42-malige Nationalspieler. Er wisse auch, "dass es so, wie es zuletzt lief, nicht ewig laufen kann. Entsprechend kann ich das auch professionell einstufen".