Auch wenn Ostersonntag zu den hohen Feiertagen zählt, wird in fast allen europäischen Ländern gekickt. Auch in Schwedens Oberhaus, das auf den Namen Allsvenskan hört.

Dort hatte Oliver Dovin ein ganz besonderes Ostergeschenk dabei, das er auch zeitig überreichte. Beim Auftritt seines Klubs Hammarby IF beim BK Häcken wechselte der Keeper in der fünften Minute unfreiwillig in den Osterhasen-Modus.

Hammarby-Keeper verwechselt Ball mit Elfmeterpunkt

Nach dem Rückpass eines Verteidigers stoppte Dovin die Kugel mehr schlecht als recht, so dass diese weiter in Richtung Tor rollte. Zu seinem Unglück unterlief dem 20-Jährigen dieser Stockfehler am Elfmeterpunkt, weshalb er diesen offensichtlich mit dem Spielgerät verwechselte.

Während der aus der Hammarby-Jugend stammende gebürtige Londoner also nach einer Anspielstation suchte und tapfer den Elfmeterpunkt bewachte, stürmte Häckens Benie Traore heran, lief zu Dovins Verwunderung aber an ihm vorbei. Die Kommentatoren sahen das Unheil kommen, doch ehe der Schlussmann seinen Fauxpas bemerkte, hatte Traore schon eingenetzt.

🇸🇪😂 Over in Sweden, Hammarby goalkeeper Oliver Dovin had an absolute shocker just four minutes into their game against Hacken...pic.twitter.com/sOjDp4qGpH — The Sportsman (@TheSportsman) April 9, 2023

Traore erzielt Hattrick gegen Dovin

Immerhin wurde Dovin schnell von einem Mitspieler aufgemuntert. Doch viel besser wurde es an diesem Tag nicht mehr. Im ersten Durchgang schenkte Traore ihm noch zwei Mal ein und schnürte einen lupenreinen Hattrick. Nach der Pause verkürzte dann nur noch Tesfaldet Tekie zum 1:3-Endstand aus Hammarby-Sicht.

Während das Team aus Stockholm am zweiten Spieltag die erste Niederlage einstecken musste, feierte der Gastgeber aus Göteborg seinen zweiten Sieg. Übrigens: Dovin hat in diesem Jahr schon bewiesen, dass er bereit ist für höhere Aufgaben, denn im Januar gab er sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft. Beim 2:1 über Island kam er zur Pause in die Partie und hielt seinen Kasten sauber.

Zentner unterlief einst ganz ähnliches Missgeschick

Mit seinem persönlichen Ostergeschenk weckte Dovin auch Erinnerungen an eine legendäre Bundesliga-Szene. Im November 2017 unterlief Robin Zentner vom 1. FSV Mainz 05 beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ein ganz ähnliches Missgeschick. Auch er stoppte den Ball nach einem Rückpass nicht wirklich und tänzelte dann um den Elfmeterpunkt.

Nutznießer wäre damals um ein Haar Lars Stindl geworden, doch Zentner gelang es irgendwie noch, die Situation zu bereinigen. Auch vom Ergebnis her lief es besser: Die Partie endete 1:1. Aber es war ja auch nicht Ostern. Und daher keine Zeit für Geschenke.