Harry Kane ist einer der begehrtesten Stürmer Europas. Seinen Vertrag bei den Tottenham Hotspur will der Engländer scheinbar nicht verlängern. Ein Wechsel ist demnach nur noch eine Frage der Zeit.

Der FC Bayern München bemüht sich um den Angreifer, der jedoch erst 2024 ablösefrei wäre. ran fasst die wichtigsten News, Gerüchte und Entwicklungen zur Personalie Harry Kane im Liveticker zusammen.

+++ 21. Juli, 14:35 Uhr: Kane-Zukunft: Spurs-Coach drängt auf baldige Entscheidung +++

Teammanager Ange Postecoglou vom englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur wünscht sich in der Transfer-Saga um Harry Kane eine baldige Entscheidung. "Ich bin nicht entspannt", sagte der Coach der Spurs kopfschüttelnd auf der Asienreise über die Situation des Stürmers, der beim FC Bayern ganz oben auf der Transferliste steht.

Kane sei "ein sehr wichtiger Teil dieses Fußballvereins, nicht nur der Mannschaft. Er ist so eine gewaltige Figur", führte der Australier aus. Wann immer er vor die Presse trete, werde er als erstes zu Kane gefragt, klagte er. "Damit muss man erst klarkommen. Es wäre aber für alle Beteiligten besser, wenn wir das nicht allzu lange tun müssten. Das ist für niemanden gut - nicht für Harry, nicht für den Klub", betonte Postecoglou.

Andererseits möchte er Kane "kein Ultimatum setzen". Das würde den Druck auf den Münchner Wunschspieler nur unnötig erhöhen. Kane, gab Postecoglou zu bedenken, habe bei den Spurs schließlich noch ein Jahr Vertrag. "Trotzdem glaube ich, dass niemand ein Interesse daran hat, dass es allzu lange dauert", ergänzte der Trainer bezüglich der Entscheidung über einen möglichen Verkauf oder eine Verlängerung.

+++ 21. Juli, 7:13 Uhr: Tottenham offenbar an möglichem Kane-Nachfolger dran +++

Obwohl Tottenham sich weiter um einen Verbleib von Harry Kane bemüht, schauen sich die Nord-Londoner hinter den Kulissen wohl längst nach Ersatz um.

So haben die Spurs nun offenbar ein Auge auf Arthur Cabral von der AC Florenz geworfen. Das berichtet die "Daily Mail".

Der 25 Jahre junge Brasilianer hat in 64 Spielen für die Fiorentina 19 Tore erzielt. Sein Vertrag beim italienischen Klub geht noch bis 2026.

+++ 20. Juli, 17:56 Uhr: Kane lehnt offenbar Vertragsverlängerung bei Tottenham ab +++

Harry Kane schließt eine Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur offenbar kategorisch aus. Das berichtet die "Times".

Demnach habe er auch das jüngste Angebot über ein Wochengehalt von umgerechnet knapp 350.000 Euro abgelehnt und sei auch nicht bereit, eine andere Offerte seines aktuellen Klubs anzunehmen. Sein aktueller Vertrag läuft im kommenden Jahr aus.

Damit könnte sich der Druck auf Spurs-Boss Daniel Levy erhöhen, seinen Star-Angreifer noch in diesem Sommer zu verkaufen.

Die Bayern haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge bislang zwei Angebote für den bald 30-Jährigen abgegeben, zuletzt sollen es 80 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen gewesen sein.

+++ 20. Juli, 07:23 Uhr: Spurs-Boss wohl sauer über Hoeneß-Aussagen +++

Wie die "Bild" berichtet, sollen die forschen Aussagen von Uli Hoeneß bezüglich Harry Kane bei dessen Noch-Verein Tottenham Hotspur gar nicht gut angekommen sein. Vor allem nicht bei Geschäftsführer Daniel Levy, der auch die Verhandlungen führt.

Demnach lasse sich der 61-Jährige nicht unter Druck setzen und werde nun in Folge der Hoeneß-Aussagen starr bei seiner Forderung von über 100 Millionen Euro Ablöse für den Star-Stürmer bleiben.

Levy gilt im Business als ein harter Verhandlungspartner. Hoeneß indes war nach ran-Informationen sehr erbost darüber, wie seine Aussagen bezüglich des Kane-Transfers in den Medien interpretiert wurden.

+++ 18. Juli, 20:20 Uhr: Bayern wollen Wogen nach Hoeneß-Vorstoß wohl glätten +++

Nach dem unüberlegten Vorstoß von Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Transferrennen um Tottenham-Star Harry Kane wollen die Bayern-Bosse offenbar die Wogen glätten, um den angestrebten Wechsel nicht zu gefährden.

Wie die "Bild" berichtet, hat Bayerns neuer Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen am Montag mit Spurs-Boss Daniel Levy telefoniert, der sich derzeit mit dem Team in Australien befindet.

Ferner wolle Dreesen den guten Kontakt, der beim gemeinsamen Treffen mit Bayerns Kaderplaner Marco Neppe in London in der vergangenen Wochen entstanden ist, pflegen.

"Bis jetzt ist es so, dass Harry in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, kriegen wir ihn. Weil dann wird Tottenham einknicken müssen, weil so ein Verein auf 80, 90 Mio. - oder wie viele es auch werden – nicht verzichten kann", hatte Hoeneß am Samstag im Rahmen des Trainigslagers in Rottach-Egern erklärt.

Vor dem angesprochenen Telefonat hatte Dreesen daraufhin erklärt: "Wenn man freundlich miteinander umgeht, erzielt man die besten Ergebnisse."

Wohl auch eine Spitze gegen Hoeneß, der dem Bericht zufolge geknickt wegen der Wirkung seiner Aussagen gewesen sein soll, die offenbar für Unmut bei Levy sorgten.

+++ 18. Juli, 14:24 Uhr: Spurs verlieren erstes Tespiel: Kane als Kapitän in der Startelf +++

Die Tottenham Hotspur haben ihr erstes Testspiel der Sommer-Vorbereitung bestritten. Im australischen Perth trafen die Spurs auf Ligakonkurrent West Ham United mit dem deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer.

Harry Kane stand in der Startelf und war Kapitän. Zur Pause tauschte der neue Spurs-Trainer Ange Postecoglou beinahe die ganze Elf aus, damit auch Kane. Tottenham verlor am Ende mit 2:3.

+++ 18. Juli, 09:52 Uhr: Wechselt Kane möglicherweise ablösefrei? +++

Endet das Wechsel-Theater um Harry Kane womöglich ganz anders? Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der FC Bayern auch im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen in diesem Sommer weiter an Kane baggern wollen.

Demnach sind die Bosse sogar bereit, ein weiteres Jahr auf den Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu warten und ihn 2024 ablösefrei zu verpflichten. Kanes Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung steht derzeit nicht im Raum.

+++ 17. Juli, 06:40 Uhr: Kane-Wechsel: Bis dann soll der Transfer durch sein +++

Nach den deutlichen Aussagen von Uli Hoeneß im Hinblick auf Harry Kane fragen sich viele Bayern-Fans, wann und für wie viel Geld der Stürmer von Tottenham an die Isar wechselt. Laut "Bild" hoffen die Verantwortlichen beim Rekordmeister, dass sie den als knallharten Verhandler geltenden Spurs-Boss Levy bis Ende Juli knacken können.

Dass der Stürmer bereits auf die Asien-Tour des FCB mitkommt, damit rechnet man an der Säbener Straße aber wohl nicht. Die Münchner halten sich vom 24. Juli bis 3. August in Japan und Singapur auf.

In Sachen Ablöse stehen mindestens 80 Millionen Euro im Raum, der Premier-League-Klub will aber wohl im dreistelligen Bereich abkassieren.

+++ 15. Juli, 20:45 Uhr: Hoeneß: Wenn es so bleibt, "dann kriegen wir Kane" +++

Uli Hoeneß gibt sich im Ringen um Harry Kane extrem optimistisch. "Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn", sagte der Ehrenpräsident am Samstag am Rande der ersten Einheit im Trainingslager am Tegernsee. "Dann wird Tottenham einknicken müssen."

Der englische Nationalstürmer von Tottenham Hotspur "möchte international spielen", betonte Hoeneß. "Tottenham ist da nicht tätig in der kommenden Saison - im Gegensatz zu unserem Klub. Er hat jetzt noch mal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen."

Allerdings gestalteten sich die Verhandlungen kompliziert. Spurs-Boss Daniel Levy sei "clever. Wir müssen ihn erst mal so weit bringen, dass er eine Zahl nennt. Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter Profi. Ich schätze ihn sehr. Aber auf der anderen Seite sind auch keine Leute, die das seit gestern machen."

Niemand könne erwarten, einen derartigen Transfer "in einer Woche" abzuschließen. Die Beraterseite, Kanes Vater und Bruder, sei sehr angenehm, betonte Hoeneß: "Sie haben immer zu dem gestanden, was sie gesagt haben."

+++ 13. Juli, 9:38 Uhr: Neue Details zum Geheimtreffen der Bosse +++

Nach dem "Bild"-Bericht über ein geheimes Treffen der Vereinsführungen des FC Bayern und Tottenham Hotspur am Donnerstag, gibt es neue Meldungen mit Details der Zusammenkunft.

Laut "Sky" soll das Ziel der Münchner unter anderem eine Respektsbekundung gegenüber Tottenham-Präsident Daniel Levy gewesen sein. Der Amerikaner gilt als schwieriger Verhandlungspartner.

Auch Harry Kane, Grund für das Treffen, soll über den Besuch der Bayern-Bosse informiert gewesen sein. Ein Durchbruch soll zwar nicht stattgefunden haben, dennoch sollen sich die Verhandlungen in die richtige Richtung bewegen.

+++ 13. Juli, 21:23 Uhr: Geheimtreffen in London wegen Kane +++

Der Flirt zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur wegen Harry Kane wird immer heißer. Einem Bericht der "Bild" zufolge trafen sich die Bosse beider Klubs am Donnerstag zu einem Geheimtreffen in London, um über den Stürmer zu verhandeln.

Ein Angebot über kolportierte 80 Millionen Euro Ablöse soll Spurs-Chef Daniel Levy angelehnt haben, der 61-Jährige verlange demnach immer noch mindestens 100 Millionen.

Einen Durchbruch soll es bei dem Treffen nicht gegeben haben, doch die Bayern seien optimistisch, Kane noch in diesem Sommer nach München zu lotsen.

+++ 13. Juli, 15:13 Uhr: Depressionen: Kane unterstützt Dele Alli +++

Dieser Post dürfte die Fans des FC Bayern in dem Wunsch nach einer Verpflichtung von Harry Kane noch einmal bestärkt haben.

Auf "Twitter" teilte der Stürmer ein Interview von seinem ehemaligen Teamkameraden Dele Alli mit dem früheren britischen Nationalspieler Gary Neville.

In dem Clip spricht Alli über seinen Kampf mit Depressionen. Kane schrieb dazu: "Ich bin stolz auf Dele Alli, dass er darüber spricht und seine Erfahrung teilt, um anderen zu helfen."

Proud of @dele_official for speaking out and sharing his experience to try and help others. 💙 https://t.co/bLOnPdtIt7 — Harry Kane (@HKane) July 13, 2023

Alli und Kane spielten von 2015 bis 2022 gemeinsam für die Tottenham Hotspur. Nach einem Wechsel zum FC Everton ist Alli aktuell an Besiktas Istanbul ausgeliehen.

+++ 13. Juli, 06:39 Uhr: Kein Kane-Interesse an PSG +++

Wie "Sky" und "Bild" berichten, hat der englische Nationalstürmer Harry Kane kein Interesse an einem Wechsel zu Paris St. Germain. Demnach soll der französische Serienmeister einen Vorstoß beim Rekordtorschützen von Tottenham Hotspur gewagt haben.

Der 29-Jährige hat jedoch intern bei den Spurs klargemacht, dass er nur zu den Bayern wechseln will.

+++ 12. Juli, 16:42 Uhr: Wird Dusan Vlahovic der Türöffner? +++

Dusan Vlahovic könnte zum Türöffner für den FC Bayern im Poker um Harry Kane werden. Nach Informationen von "fussballtransfers.com" hat Tottenham Interesse am Stürmer von Juventus Turin. Es habe sogar schon Kontakt zwischen den beiden Klubs gegeben. Für rund 70 Millionen Euro soll der Serbe den Rekordmeister der Serie A verlassen dürfen.

Vlahovic könnte Kane im Falle eines Abgangs nicht nur sportlich ersetzen, sondern würde sich auch durch die Einnahmen finanzieren lassen. Der FC Bayern dürfte somit auf einen kleinen Dominoeffekt hoffen. Bisher gestalten sich die Verhandlungen mit Tottenham schwierig, zwei Angebote wurden bereits abgelehnt.

+++ 12. Juli, 14:12 Uhr: Kane zurück bei Tottenham +++

Trotz des andauernden Transferpokers zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur, ist Harry Kane zur Saisonvorbereitung der Londoner aufgetaucht.

In einem Video, das die Spurs in den sozialen Medien teilten, war der Stürmer dabei zu sehen, wie er ein Vereinsgebäude betritt und Mitarbeiter begrüßt.

Damit verhält er sich anders, als noch vor zwei Jahren. Damals war er mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht worden und hatte den Trainingsauftakt verpasst.

+++ 12. Juli, 13:03 Uhr: FC Bayern bastelt wohl an drittem Kane-Angebot +++

Wie "ESPN" berichtet, arbeiten die Verantwortlichen des FC Bayern an einer dritten Offerte für Harry Kane.

Laut der französischen "L'Equipe" sollen die Münchner bereit sein, den Sockelbetrag des jüngsten Angebots von 80 auf 95 Millionen Euro anzuheben.

Danach könnte allerdings Schluss sein, denn der finanzielle Spielraum des deutschen Rekordmeisters wäre dann beinahe ausgereizt, wie die "TZ" meldet.

Demzufolge würden die Bayern im Falle einer dritten Absage einfach bis zum Sommer 2024 warten, wenn Kanes Vertrag ausläuft und der Stürmer ablösefrei an die Isar wechseln könnte.

+++ 12. Juli, 10:08 Uhr: Bericht: Mega-Gehalt für Kane bei Verlängerung +++

Tottenham-Hotspur-Präsident Daniel Levy kämpft wohl weiterhin um einen Verbleib von Harry Kane. Wie "The Telegraph" berichtet, plant der Verein dem Stürmer ein neues Angebot für eine Vertragsverlängerung vorzulegen - zu deutlich erhöhten Bezügen.

Demzufolge soll der 29-Jährige bei seiner Unterschrift 470.000 Euro in der Woche verdienen. Aufs Jahr gerechnet würde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft damit etwa 25 Millionen Euro bekommen.

"The Telegraph" gesteht aber auch ein, dass es unwahrscheinlich ist, dass Kane tatsächlich annimmt, da er endlich Titel gewinnen möchte.

+++ 6. Juli, 07:45 Uhr: Hoeneß wünscht sich Kane-Transfer +++

Dieter Hoeneß sieht im heiß umworbenen Harry Kane die optimale Lösung für den Sturm von Bayern München. "Er ist 29 und würde eine teure Angelegenheit werden. Aber ganz klar: Kane würde Bayern natürlich sofort helfen können", sagte der frühere Münchner Profi dem Nachrichtenportal "t-online".

Trotz der zu erwartenden horrenden Ablösesumme nahe des dreistelligen Millionenbereichs würde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft "sehr gut passen, wenn man eine Garantie haben will, dass es sofort klappt", ergänzte Hoeneß: Ein Transfer des Angreifers von Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) wäre "mit wenigen Risiken und sehr vielen Chancen verbunden".

Kanes spielerische Qualitäten seien unbestritten: "Er hat schon fast ein Jahrzehnt lang gezeigt, dass er ein Topstürmer ist, kann auch seine Mitspieler in Szene setzen, bringt unglaublich viel Erfahrung und Qualität mit." Der große Trumpf des Engländers sei seine Vielseitigkeit. "Er kann Tore mit rechts, links, mit dem Kopf erzielen - ein Vollblutstürmer."

+++ 4. Juli, 08:07 Uhr: Tottenham hat wohl Kane-Ersatz auf der Liste +++

Ist das ein Anzeichen für den bevorstehenden Abgang von Harry Kane? Dem englischen Transfermarkt-Experten Ben Jacobs zufolge haben die Tottenham Hotspur bereits über einen potentiellen Nachfolger für den Top-Stürmer nachgedacht.

Demnach soll Jonathan David vom OSC Lille ganz oben auf der Wunschliste der Londoner stehen. Der 23 Jahre alte Kanadier kam in der abgelaufenen Ligue-1-Saison bei 37 Einsätzen auf 24 Tore und sechs Assists.

Die Personalie David soll wohl aber erst konkret werden, wenn es tatsächlich zu einem Kane-Transfer kommt. Stand jetzt will Spurs-Coach Ance Postecoglou den englischen Stürmer von einem Verbleib überzeugen.

+++ 30. Juni, 10:00 Uhr: Transfer-Insider Michael Reschke bewertet Bayerns Chancen +++

Der mögliche Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München wird wohl mehr und mehr zur Hängepartie. Michael Reschke, selbst von 2014 bis 2017 Technischer Direktor des FC Bayern München, hat die Transferziele seines Ex-Klubs genau im Blick. Im exklusiven ran-Interview bewertet Reschke Bayerns Chancen bei einer Kane-Verpflichtung.

"Einen englischen Top-Spieler zu bekommen, ist sehr schwer. Die haben alle eher die Tendenz, in ihrem Heimatland zu bleiben. Das Geld spielt eine Rolle, aber nicht nur. Bei Kane ist die Situation für alle Beteiligten sehr schwer", sagt Reschke.

"Er hat nur noch ein Jahr lang Vertrag und ist die absolute Identifikationsfigur der Spurs. Für die Londoner wäre es daher ein Worst-Case-Szenario, ihn 2024 ablösefrei abgeben zu müssen. Es bleiben also zwei Möglichkeiten. Ich weiß, dass man in Tottenham intensiv an einer Vertragsverlängerung arbeitet", erklärt Reschke.

Die zweite Option und das komplette Interview gibt's hier!

+++ 29. Juni, 14:04 Uhr: Ex-Trainer von Kane glaubt: "Bayern hat keine Chance"+++

Die englische Trainerlegende Harry Redknapp kann sich ihren früheren Schützling Harry Kane nicht bei Bayern München vorstellen. Der englische Nationalmannschaftskapitän bleibe "sicher bei Tottenham", sagte Redknapp der BBC: "Ich denke, er baut gerade ein neues Haus. Und die Familie ist ihm das Wichtigste - also hat Bayern München keine Chance."

Unter Teammanager Redknapp hatte Kane 2011 sein erstes Pflichtspiel für die Spurs bestritten und sein erstes Tor für die Profimannschaft erzielt. "Er wird nicht nach Deutschland wollen", glaubt der 76-Jährige, "er wird seine Familie nicht da rüberbringen wollen, keine Chance.

+++ 28. Juni, 14:04 Uhr: Neues Angebot abgegeben? +++

Der FC Bayern gibt trotz der zunächst harten Haltung von Tottenham Hotspur nicht auf und hat offenbar mit einer neuen Offerte für Harry Kane nachgelegt. Wie "CBS" berichtet, bieten die Bayern nun 93 Millionen Euro. Damit soll die Standhaftigkeit von Tottenhams Vorstandsboss Daniel Levy getestet werden, der in der Branche als äußerst harter Verhandler gilt.

Sollten die Spurs das Angebot annehmen, würde Kane zum Rekordtransfer der Bayern aufsteigen und Lucas Hernandez ablösen, der 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Säbener Straße gewechselt war.

+++ 28. Juni, 10:35 Uhr: Kane-Wechsel erst im Sommer 2024? +++

Trotz des großen Interesses des FC Bayern München an Harry Kane wollen die Tottenham Hotspur ihren Star-Spieler offenbar noch etwas halten. Wie die englische "Sun" berichtet, wollen die Spurs ihn mindestens noch ein Jahr bis zum Sommer 2024 bei sich in London haben.

Deutsche Medien berichteten jüngst, dass die Bayern eine Offerte in Höhe von 70 Millionen Euro bei den Spurs eingereicht haben. Auch "The Athletic" berichtete darüber. Dem Bericht der "Sun" zufolge dementierte Tottenham jedoch das Angebot. Zudem wird behauptet, dass wenn es eines gegeben hätte, es ohnehin abgelehnt worden wäre, da die Spurs Kane halten möchten.

Demnach hofft der Vorstandsvorsitzende Daniel Levy weiterhin, dass der Stürmer seinen Vertrag in London sogar verlängert.

+++ 27. Juni, 20:30 Uhr: Bayern und Kane wohl einig +++

Wie "Bild" berichtet, sind sich der FC Bayern München und Harry Kane einig. Demnach führten die Bayern-Bosse erfolgreiche Verhandlungen mit Vater Pat und Bruder Charlie. Jetzt könnte der Deal nur noch an einem Veto der Spurs scheitern.

Laut "The Athletic" haben die Münchner bereits ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen für Harry Kane abgegeben. Wie "Sky" und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, sollen die Tottenham Hotspur die Offerte aber umgehend abgelehnt haben.

Am Montag soll der "Transfer-Ausschuss" des Rekordmeisters getagt haben und sich mit dem Segen von Trainer Thomas Tuchel auf den 29-Jährigen als Wunschspieler festgelegt haben, der noch bis 2024 bei den Londonern unter Vertrag steht. Demnach war man zuvor guter Dinge, die Ablösesumme auf unter 100 Mio. Euro drücken zu können.

+++ 26. Juni, 20:30 Uhr: Kane plötzlich wieder ein Thema beim FC Bayern +++

Harry Kane ist wohl doch wieder Transfer-Ziel Nummer-1 bei den Bayern.

Am Montag soll der "Transfer-Ausschuss" des Rekordmeisters getagt und sich mit dem Segen von Trainer Thomas Tuchel auf den 29-Jährigen als Wunschspieler festgelegt haben, der noch bis 2024 bei den Londonern unter Vertrag steht. Demnach war man zuvor guter Dinge, die Ablösesumme auf unter 100 Mio. Euro drücken zu können.

Eigentlich schien eine Verpflichtung schon vom Tisch, nachdem Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß die gehandelte dreistellige Ablöseforderung von Tottenham im März als "völlig gaga" bezeichnet hatte.