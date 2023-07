Harry Kane ist einer der begehrtesten Stürmer Europas. Seinen Vertrag bei den Tottenham Hotspur will der Engländer scheinbar nicht verlängern. Ein Wechsel ist demnach nur noch eine Frage der Zeit.

Berichten zufolge bemüht sich der FC Bayern München um den Angreifer, der jedoch erst 2024 ablösefrei wäre. ran fasst die wichtigsten News, Gerüchte und Entwicklungen zur Personalie Harry Kane im Liveticker zusammen.

+++ 12. Juli, 14:12 Uhr: Kane zurück bei Tottenham +++

Trotz des andauernden Transferpokers zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur, ist Harry Kane zur Saisonvorbereitung der Londoner aufgetaucht.

In einem Video, das die Spurs in den sozialen Medien teilten, war der Stürmer dabei zu sehen, wie er ein Vereinsgebäude betritt und Mitarbeiter begrüßt.

Damit verhält er sich anders, als noch vor zwei Jahren. Damals war er mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht worden und hatte den Trainingsauftakt verpasst.

+++ 12. Juli, 13:03 Uhr: FC Bayern bastelt wohl an drittem Kane-Angebot +++

Wie "ESPN" berichtet, arbeiten die Verantwortlichen des FC Bayern an einer dritten Offerte für Harry Kane.

Laut der französischen "L'Equipe" sollen die Münchner bereit sein, den Sockelbetrag des jüngsten Angebots von 80 auf 95 Millionen Euro anzuheben.

Danach könnte allerdings Schluss sein, denn der finanzielle Spielraum des deutschen Rekordmeisters wäre dann beinahe ausgereizt, wie die "TZ" meldet.

Demzufolge würden die Bayern im Falle einer dritten Absage einfach bis zum Sommer 2024 warten, wenn Kanes Vertrag ausläuft und der Stürmer ablösefrei an die Isar wechseln könnte.

+++ 12. Juli, 10:08 Uhr: Bericht: Mega-Gehalt für Kane bei Verlängerung +++

Tottenham-Hotspur-Präsident Daniel Levy kämpft wohl weiterhin um einen Verbleib von Harry Kane. Wie "The Telegraph" berichtet, plant der Verein dem Stürmer ein neues Angebot für eine Vertragsverlängerung vorzulegen - zu deutlich erhöhten Bezügen.

Demzufolge soll der 29-Jährige bei seiner Unterschrift 470.000 Euro in der Woche verdienen. Aufs Jahr gerechnet würde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft damit etwa 25 Millionen Euro bekommen.

"The Telegraph" gesteht aber auch ein, dass es unwahrscheinlich ist, dass Kane tatsächlich annimmt, da er endlich Titel gewinnen möchte.

+++ 6. Juli, 07:45 Uhr: Hoeneß wünscht sich Kane-Transfer +++

Dieter Hoeneß sieht im heiß umworbenen Harry Kane die optimale Lösung für den Sturm von Bayern München. "Er ist 29 und würde eine teure Angelegenheit werden. Aber ganz klar: Kane würde Bayern natürlich sofort helfen können", sagte der frühere Münchner Profi dem Nachrichtenportal "t-online".

Trotz der zu erwartenden horrenden Ablösesumme nahe des dreistelligen Millionenbereichs würde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft "sehr gut passen, wenn man eine Garantie haben will, dass es sofort klappt", ergänzte Hoeneß: Ein Transfer des Angreifers von Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) wäre "mit wenigen Risiken und sehr vielen Chancen verbunden".

Kanes spielerische Qualitäten seien unbestritten: "Er hat schon fast ein Jahrzehnt lang gezeigt, dass er ein Topstürmer ist, kann auch seine Mitspieler in Szene setzen, bringt unglaublich viel Erfahrung und Qualität mit." Der große Trumpf des Engländers sei seine Vielseitigkeit. "Er kann Tore mit rechts, links, mit dem Kopf erzielen - ein Vollblutstürmer."

+++ 4. Juli, 08:07 Uhr: Tottenham hat wohl Kane-Ersatz auf der Liste +++

Ist das ein Anzeichen für den bevorstehenden Abgang von Harry Kane? Dem englischen Transfermarkt-Experten Ben Jacobs zufolge haben die Tottenham Hotspur bereits über einen potentiellen Nachfolger für den Top-Stürmer nachgedacht.

Demnach soll Jonathan David vom OSC Lille ganz oben auf der Wunschliste der Londoner stehen. Der 23 Jahre alte Kanadier kam in der abgelaufenen Ligue-1-Saison bei 37 Einsätzen auf 24 Tore und sechs Assists.

Die Personalie David soll wohl aber erst konkret werden, wenn es tatsächlich zu einem Kane-Transfer kommt. Stand jetzt will Spurs-Coach Ance Postecoglou den englischen Stürmer von einem Verbleib überzeugen.

+++ 30. Juni, 10:00 Uhr: Transfer-Insider Michael Reschke bewertet Bayerns Chancen +++

Der mögliche Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München wird wohl mehr und mehr zur Hängepartie. Michael Reschke, selbst von 2014 bis 2017 Technischer Direktor des FC Bayern München, hat die Transferziele seines Ex-Klubs genau im Blick. Im exklusiven ran-Interview bewertet Reschke Bayerns Chancen bei einer Kane-Verpflichtung.

"Einen englischen Top-Spieler zu bekommen, ist sehr schwer. Die haben alle eher die Tendenz, in ihrem Heimatland zu bleiben. Das Geld spielt eine Rolle, aber nicht nur. Bei Kane ist die Situation für alle Beteiligten sehr schwer", sagt Reschke.

"Er hat nur noch ein Jahr lang Vertrag und ist die absolute Identifikationsfigur der Spurs. Für die Londoner wäre es daher ein Worst-Case-Szenario, ihn 2024 ablösefrei abgeben zu müssen. Es bleiben also zwei Möglichkeiten. Ich weiß, dass man in Tottenham intensiv an einer Vertragsverlängerung arbeitet", erklärt Reschke.

Die zweite Option und das komplette Interview gibt's hier!

+++ 29. Juni, 14:04 Uhr: Ex-Trainer von Kane glaubt: "Bayern hat keine Chance"+++

Die englische Trainerlegende Harry Redknapp kann sich ihren früheren Schützling Harry Kane nicht bei Bayern München vorstellen. Der englische Nationalmannschaftskapitän bleibe "sicher bei Tottenham", sagte Redknapp der BBC: "Ich denke, er baut gerade ein neues Haus. Und die Familie ist ihm das Wichtigste - also hat Bayern München keine Chance."

Unter Teammanager Redknapp hatte Kane 2011 sein erstes Pflichtspiel für die Spurs bestritten und sein erstes Tor für die Profimannschaft erzielt. "Er wird nicht nach Deutschland wollen", glaubt der 76-Jährige, "er wird seine Familie nicht da rüberbringen wollen, keine Chance.

+++ 28. Juni, 14:04 Uhr: Neues Angebot abgegeben? +++

Der FC Bayern gibt trotz der zunächst harten Haltung von Tottenham Hotspur nicht auf und hat offenbar mit einer neuen Offerte für Harry Kane nachgelegt. Wie "CBS" berichtet, bieten die Bayern nun 93 Millionen Euro. Damit soll die Standhaftigkeit von Tottenhams Vorstandsboss Daniel Levy getestet werden, der in der Branche als äußerst harter Verhandler gilt.

Sollten die Spurs das Angebot annehmen, würde Kane zum Rekordtransfer der Bayern aufsteigen und Lucas Hernandez ablösen, der 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Säbener Straße gewechselt war.

+++ 28. Juni, 10:35 Uhr: Kane-Wechsel erst im Sommer 2024? +++

Trotz des großen Interesses des FC Bayern München an Harry Kane wollen die Tottenham Hotspur ihren Star-Spieler offenbar noch etwas halten. Wie die englische "Sun" berichtet, wollen die Spurs ihn mindestens noch ein Jahr bis zum Sommer 2024 bei sich in London haben.

Deutsche Medien berichteten jüngst, dass die Bayern eine Offerte in Höhe von 70 Millionen Euro bei den Spurs eingereicht haben. Auch "The Athletic" berichtete darüber. Dem Bericht der "Sun" zufolge dementierte Tottenham jedoch das Angebot. Zudem wird behauptet, dass wenn es eines gegeben hätte, es ohnehin abgelehnt worden wäre, da die Spurs Kane halten möchten.

Demnach hofft der Vorstandsvorsitzende Daniel Levy weiterhin, dass der Stürmer seinen Vertrag in London sogar verlängert.

+++ 27. Juni, 20:30 Uhr: Bayern und Kane wohl einig +++

Wie "Bild" berichtet, sind sich der FC Bayern München und Harry Kane einig. Demnach führten die Bayern-Bosse erfolgreiche Verhandlungen mit Vater Pat und Bruder Charlie. Jetzt könnte der Deal nur noch an einem Veto der Spurs scheitern.

Laut "The Athletic" haben die Münchner bereits ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen für Harry Kane abgegeben. Wie "Sky" und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, sollen die Tottenham Hotspur die Offerte aber umgehend abgelehnt haben.

Am Montag soll der "Transfer-Ausschuss" des Rekordmeisters getagt haben und sich mit dem Segen von Trainer Thomas Tuchel auf den 29-Jährigen als Wunschspieler festgelegt haben, der noch bis 2024 bei den Londonern unter Vertrag steht. Demnach war man zuvor guter Dinge, die Ablösesumme auf unter 100 Mio. Euro drücken zu können.

+++ 26. Juni, 20:30 Uhr: Kane plötzlich wieder ein Thema beim FC Bayern +++

Harry Kane ist wohl doch wieder Transfer-Ziel Nummer-1 bei den Bayern.

Am Montag soll der "Transfer-Ausschuss" des Rekordmeisters getagt und sich mit dem Segen von Trainer Thomas Tuchel auf den 29-Jährigen als Wunschspieler festgelegt haben, der noch bis 2024 bei den Londonern unter Vertrag steht. Demnach war man zuvor guter Dinge, die Ablösesumme auf unter 100 Mio. Euro drücken zu können.

Eigentlich schien eine Verpflichtung schon vom Tisch, nachdem Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß die gehandelte dreistellige Ablöseforderung von Tottenham im März als "völlig gaga" bezeichnet hatte.