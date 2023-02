Nur wenige Tage nach der Bestätigung des Todes von Christian Atsu gab der türkische Klub Hatayspor infolge des schweren Erdbebens in der Region auch das Ableben eines weiteren Vereinsmitarbeiters bekannt.

Am Dienstag bestätigte der Süper-Lig-Klub, dass Sportchef Taner Savut nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden konnte.

Savuts Leiche wurde in der Nähe von Atsus Leichnam gefunden

Seine Leiche soll unweit von jener Stelle gefunden worden sein, an der der Leichnam von Christian Atsu nur wenige Tage zuvor geborgen wurde.

Der 48-jährige Savut, früher als Verteidiger in der Süper Lig aktiv, trat sein Amt als Sportchef bei Hatayspor erst im Juli 2022 an.

Başımız sağ olsun



Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023

Laut Medienberichten liegt die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben in der Türkei sowie in Syrien bei über 47.000 Menschen. In türkischen Medien wird das schwere Erbeben schon jetzt als "Katastrophe des Jahrtausends" bezeichnet.

Gut zwei Wochen nach der Naturkatastrophe werden immer noch tausende Menschen unter den Trümmern vermutet. Bei zahlreichen Nachbeben in der Region gab es zudem weitere Todesopfer.