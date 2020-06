Köln (SID) - Fußball-Star Ada Hegerberg vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon hat einen millionenschweren Sponsorenvertrag mit dem US-Sportartikelriesen Nike abgeschlossen. Das gab das Management der 24-jährigen Norwegerin am Montag bekannt.

Der Kontrakt, der laut der Agentur AV Sports "mindestens" zehn Jahre läuft, soll der einstigen Ballon d'Or-Siegerin mehr als eine Million Euro einbringen. "Dies ist ein historischer Vertrag und ein echtes Engagement sowohl für Ada als auch für den Frauenfußball", sagte Hegerbergs Agent Victor Bernard der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Hegerberg selbst veröffentlichte in den Sozialen Netzwerken ein Foto, das sie in einem Oberteil des Herstellers zeigt, darunter schrieb sie in Abwandlung des Nike-Slogans die Worte "Just did it". Hegerberg galt bereits vor Abschluss des Nike-Deals als bestbezahlte Fußballerin weltweit, in Lyon soll sie 400.000 Euro jährlich verdienen.

Hegerberg stand zuvor beim Nike-Rivalen Puma unter Vertrag, Olympique Lyon selbst wird brisanterweise von adidas ausgerüstet.