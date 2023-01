International

Sinsheim (SID) - Für Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim stehen im Trainingslager in Portugal zwei Testspiele auf dem Programm. Am Freitag treffen die Kraichgauer, die am Montag das Mannschaftstraining nach der Weihnachtspause aufgenommen haben, auf den Ligarivalen VfL Wolfsburg. Drei Tage später wartet der Schweizer Erstligist Servette Genf.