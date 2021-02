London (SID) - Die Übernahme des walisischen Fußball-Traditionsklubs Wrexham AFC durch die Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist perfekt. Das Duo übernahm am Dienstag 100 Prozent des 1864 gegründeten Vereins, für den während des Zweiten Weltkrieges sogar Englands Fußball-Legende Stanley Matthews kickte. Reynolds und McElhenney investieren zunächst zwei Millionen Pfund, umgerechnet knapp 2,28 Millionen Euro.

"Dies ist ein besonderer Tag für uns beide, an dem wir die neuen Besitzer in der langen Geschichte dieses Klubs werden. Gemeinsam mit den Spielern, den Angestellten, den Fans und der Stadt können wir nun unser Ziel verfolgen, das Team zurück in den Profifußball zu führen", hieß es in einer Erklärung. Zum Deal gehört auch eine Dokumentation über den Klub.

Dem Verkauf war schon im vergangenen Jahr eine Abstimmung unter den mehr als 2000 stimmberechtigten Mitgliedern vorausgegangen. 1809 stimmten dafür, lediglich 26 sprachen sich dagegen aus. Seit 2011 wurde der Klub von der Fanvereinigung Wrexham Supporters Trust (WST) geführt.

Wrexham AFC spielt seit 2008 nur noch in der fünften englischen Liga.