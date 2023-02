Nationalspieler Ilkay Gündogan organisiert Hilfslieferungen für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien. Der Spieler von Manchester City und seine Frau Sara haben zwei Lkw-Ladungen Brot und Nahrungsmittel an die Krisengebiete gespendet.

"Meine Familie und mich haben die Ereignisse enorm beschäftigt", zitiert die "Bild" Gündogan: "Unsere Gedanken sind jetzt bei den Menschen in den Krisengebieten. Es ist essenziell, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen."

Ilkay Gündogan kündigt weitere Spenden an

Transportiert werden die Güter in den Südosten der Türkei mithilfe des Lebensmitteldienstleisters HEG Gida, das seinen Firmensitz in der türkischen Stadt Balikesir hat – dem Herkunftsort von Gündogans Eltern. Gündogans Vater beteilige sich vor Ort an der Verteilung der Güter.

Ilkay Gündogan kündigte an, dass es nicht bei der bisherigen Spendenaktion bleiben soll: "Wir versuchen aktuell noch, weitere Lebensmittel- und Sachspenden in Form von Babynahrung, Decken, Hygienemittel und warmer Kleidung zu sammeln. Anschließend werden wir in Abstimmung mit der türkischen Botschaft in London den Transport in die Türkei in die Wege leiten."

Ilkay Gündogan: "Die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen"

Auf Instagram warb Gündogan zudem für weitere Spenden. "Es ist essenziell, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen", so der gebürtige Gelsenkirchener.

Laut der Nachrichtenagentur "dpa" sind in Folge zweier schwerer Erdbeben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Türkei und Syrien mehr als 11.700 Menschen ums Leben gekommen.