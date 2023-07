Der Wechsel von Juan Cuadrado (35) vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin zu Inter Mailand ist perfekt. Der Champions-League-Finalist aus Mailand bestätigte den Transfer am Mittwoch, der kolumbianische Nationalspieler erhält einen Vertrag bis Juni 2024.

Der Transfer hatte sich bereits abgezeichnet - und vereinzelt Proteste bei Inter-Anhängern ausgelöst. So hatten sich etwa 100 Fans vor dem Klub-Sitz versammelt und gegen die Verpflichtung protestiert.

Nach Udine, Lecce, Florenz und Juve ist Inter die fünfte Station in der Serie A für Cuadrado, bisher hat er in 362 Erstliga-Spielen 43 Tore erzielt. Erst im Juni traf er auch für Kolumbien beim 2:0 gegen Deutschland in Gelsenkirchen.