Die Fans des italienischen Fußball-Erstligisten Inter Mailand haben den ersten Einzug ins Endspiel der Champions League ihres Teams seit 13 Jahren ausgelassen gefeiert. Auf dem Domplatz zündeten sie nach dem 1:0 (0:0) im Halbfinal-Rückspiel gegen den Stadtrivalen AC Mailand Rauchbomben in den Vereinsfarben, in der ganzen Nacht gab es Hupkonzerte. Die Feierlichkeiten verliefen insgesamt friedlich.

"Wir stehen im Finale der Champions League, und das ist etwas Unglaubliches, das nicht jede Saison passiert. Ein großes Lob an den Trainer und die Mannschaft, die alles richtig gemacht haben, um ins Finale zu kommen", sagte der chinesische Klubpräsident Steven Zhang und fügte an: "Wir sind seit sieben Jahren Inters Eigentümer. Wir haben Spieler, die noch nie in der Champions League gespielt haben, und wir haben diesen Traum möglich gemacht. Wir haben unseren Job gemacht und Inter zurück an die Spitze gebracht." Inter wird vom chinesischen Einzelhandels-Riesen Suning Commerce kontrolliert.

Zhang lobte auch Trainer Simone Inzaghi. "Ich habe mit vielen Trainern zusammengearbeitet, obwohl ich erst 31 Jahre alt bin. Inzaghi ist etwas Besonderes. Er ist in jeder Situation sehr ruhig, egal ob man gewinnt oder verliert, er bleibt ruhig. Das ist eine besondere Qualität."