Champions-League-Finalist Inter Mailand muss in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter um die erneute Qualifikation für die europäische Königsklasse zittern. Nach einem 1:3 (0:0) beim neuen Meister SSC Neapel nach zuvor fünf Ligasiegen in Serie haben die Lombarden im Kampf um die vier Top-Positionen zwei Runden vor Saisonschluss nur zwei Zähler Vorsprung auf den fünftplatzierten Lokalrivalen AC Mailand. Milan hatte am vergangenen Samstag durch ein 5:1 gegen Absteiger Sampdoria Genua vorgelegt.

Neapels Tore erzielten Andre Zambo Anguissa (67.), Giovanni Di Lorenzo (85.) und Gianluca Gaetano (90.+5). Inter konnte trotz seiner Unterzahl ab der 41. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Roberto Gagliardini durch Romelu Lukaku (82.) nur zwischenzeitlich ausgleichen.

Inter steht am 10. Juni nach einem Halbfinalerfolg gegen Milan im Endspiel der Champions League. Finalgegner in Istanbul ist der englische Meister Manchester City.