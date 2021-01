Köln (SID) - Der iranische Fußball trauert um den früheren Nationalspieler Mehrdad Minavand. Der 45-Jährige starb in der Hauptstadt Teheran an der Folgen einer Corona-Infektion. Minavand bestritt 67 Länderspiele für Iran und stand bei der 0:2-Niederlage gegen Deutschland im WM-Gruppenspiel 1998 über 90 Minuten auf dem Platz.

Minavand war in der vergangenen Woche auf die Intensivstation des Laleh-Krankenhauses verlegt worden. Mit über 57.000 Corona-Toten ist Iran nach Indien das am zweitstärksten betroffene Land Asiens. Minavand hatte in seiner Karriere unter anderem für Sturm Graz gespielt und war mit den Steirern 1998/99 österreichischer Meister geworden.