Köln (SID) - Die SSC Neapel hat in der Serie A die Tabellenführung durch den dritten Sieg in Folge weiter ausgebaut. Eine gute Woche nach dem 5:1-Kantersieg gegen den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin kam Napoli bei US Salernitana zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg.

Es war am 19. Spieltag der 16. Saisonsieg für die Gäste, die schon 50 Zähler auf dem Konto haben. Die Tore erzielten Giovanni Di Lorenzo (45.+3) und der Ex-Wolfsburger Victor Osimhen (48.).