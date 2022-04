Rom (SID) - Der italienische Fußball-Nationalspieler Alessandro Florenzi fällt nach einer Meniskusoperation mehrere Wochen aus. Das teilte sein Klub AC Mailand am Mittwoch mit. Der Tabellenführer der Serie A hofft, dass der 31 Jahre alte Verteidiger ab Mitte Mai für den Saisonendspurt wieder zur Verfügung steht.

Bei einer rechtzeitigen Genesung wäre der Europameister auch für die Nations-League-Spiele gegen Deutschland am 4. Juni in Bologna und am 14. Juni in Mönchengladbach wieder ein Thema. Florenzi ist derzeit vom AS Rom nach Mailand ausgeliehen.