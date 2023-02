Knapp zwei Wochen sind vergangen, seit sich der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto zu seiner Homosexualität bekannt hat.

Nun hat sich der Mittelfeldspieler von Sparta Prag in einem Interview zu den Reaktionen nach Coming-Out geäußert.

"Ob die Fußballwelt immer noch homophob ist? Sicherlich ein bisschen, ja. Fußball ist immer noch homophob. Sonst wäre ich nicht einer der Ersten, der sich geoutet hat", sagte der 27-Jährige dem Radiosender "Italia 1".

Jakub Jankto ist der erste schwule Profi in Europas Top-Ligen

Jankto hatte am 13. Februar auf Twitter und Instagram ein kurzes Video veröffentlicht, in dem er über seine sexuelle Orientierung sprach. Der derzeit von Getafe an Sparta Prag ausgeliehene Jankto ist somit der einzige aktive homosexuelle Profi in einer europäischen Top-Liga.

"Viele haben Angst, sich zu outen", sagte Jankto in dem Interview: "Hoffentlich konnte ich ihnen auf diese Weise helfen, dass es zur Normalität wird, dass Fußballer schwul sind."

Fans unterstützen Jankto nach Coming-Out

Die Reaktionen auf das Coming-Out sowohl im Verein wie in der Mannschaft waren durchweg positiv und auch von den Fans bekam Jankto letztes Wochenende beim 3:0-Sieg Spartas gegen Jablonec viel Zuspruch.

"Es war wundervoll. Alle applaudierten mir. Zum ersten Mal seit Langem habe ich wieder mit einem Lächeln gespielt. Jetzt kann ich gewinnen, punkten, Hattricks erzielen und das alles mit einem Lächeln im Gesicht", erzählte er.