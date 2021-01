Köln (SID) - Jamaikas Fußball-Rekordtorschütze Luton Shelton ist am Freitag im Alter von nur 35 Jahren verstorben. 2017 war bei dem 75-maligen Nationalspieler (35 Tore) die degenerative Nervenerkrankung ALS diagnostiziert worden. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder. In seiner Fußball-Laufbahn zog es den Stürmer unter anderem zu Helsingborgs IF und Sheffield United.