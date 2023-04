Wenn Exzentriker wie Antonio Cassano und Jose Mourinho aufeinandertreffen, kracht es fast zwangsläufig.

Zwar spielte der mittlerweile 40-jährige Italiener nie unter "The Special One", eine ziemlich eindeutige Meinung hat er sich über den Trainer dennoch gebildet.

Cassano, ein begnadeter Fußballer, der sein Potenzial aufgrund seines schwierigen Charakters aber nur selten abrufen konnte, spielte ab 2006 zwei Jahre für Real Madrid. Nun wurde er gefragt, was er von einer möglichen Rückkehr Mourinhos zu den Königlichen halten würde.

"Die Blancos werden Mourinho sicher nicht für ihr neues Projekt anrufen. Mourinho interessiert sich einen Scheiß für Fußball. Er mag es nicht, zu arbeiten, er kann nicht kommunizieren und nicht reden. Wir sollten uns von seiner Geschichte nicht blenden lassen", sagte Cassano zu "BoboTV".

Cassano: "Er war mal ein toller Coach"

Die großen Erfolge Mourinhos kann sich Cassano nicht erklären. "Ich habe keine Ahnung, wie er diese Ergebnisse erreicht hat, er macht nur Kino. Er war mal ein echt toller Coach, aber heute würde er Real Madrid genauso trainieren wie Sanmartinese aus der achten italienischen Liga", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Mourinhos Antwort ließ natürlich nicht lange auf sich warten und war ebenso gepfeffert. "Jeder darf seine eigenen Vorlieben haben und Kritik äußern, aber bei anderen, wie Antonio, ist es anders: Er hat Spaß, die anderen arbeiten ernsthaft", sagte Mourinho am Samstag nach dem 1:0-Sieg seiner AS Rom gegen den FC Turin.

"In Madrid erinnert man sich an ihn wegen seiner Jacke, mit der Roma hat er einen Superpokal gewonnen, ohne zu spielen, mit Inter hat er nicht einmal den Lombardei-Pokal gewonnen. Sie wissen, was ich mit Inter, Real und Roma gewonnen habe. Er mag ein Problem mit mir haben, aber ich habe kein Problem mit ihm", erklärte Mourinho.