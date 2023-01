München - Der in Neustadt an der Aisch geborene MLS-Profi Julian Gressel soll vor einem großen Karrieresprung stehen.

Laut einem Bericht der "Washington Post" wird der 29-Jährige, der mittlerweile auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, für das traditionelle Wintercamp der Nationalmannschaft nominiert.

Bei diesem fehlen Spieler, die ihr Geld in Europa verdienen, so dass in der Heimat spielende Akteure auf sich aufmerksam machen können.

Julian Gressel: Über das College in die MLS

Im Rahmen dieses Trainingslagers ab 21. Januar im kalifornischen Carson stehen auch zwei Länderspiele gegen Serbien und Kolumbien auf dem Programm, in denen Gressel sein Debüt für die US-Nationalmannschaft feiern könnte.

Gressel, der aktuell für den kanadischen MLS-Klub Vancouver Whitecaps aktiv ist, wechselte 2013 in die USA und spielte dort zunächst auf dem College.

Danach folgten die MLS-Stationen Atlanta United und D.C. United, ehe es für ihn im Sommer 2022 nach Kanada ging. Der Mittelfeldspieler ist mit einer US-Amerikanerin verheiratet und erhielt im Herbst 2022 die Staatsbürgerschaft.

In Deutschland wurde Gressel einst unter anderem in der Jugend der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet.