Köln (SID) - Nach zwei Unentschieden in Folge hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin am vierten Spieltag der Serie A zurück in die Spur gefunden. Gegen Spezia Calcio gewann das Team von Trainer Massimiliano Allegri mit 2:0 (1:0) und schob sich vorübergehend auf Tabellenplatz vier vor - zwei Punkte hinter Spitzenreiter AS Rom.

Ohne die ehemaligen Bundesliga-Profis Flip Kostic, Denis Zakaria und Weston McKennie in der Startelf brachte Topstürmer Dusan Vlahovic (9.) die Alte Dame mit einem Freistoß sehenswert in Führung. Schon in der Vorwoche gegen AS Rom hatte der Serbe einen ruhenden Ball direkt verwandelt. Doch in der Folge blieben weitere Torchancen Mangelware - ehe der kurz zuvor eingewechselte Arkadiusz Milik (90.+2) den Schlusspunkt setzte.

Im Parallelspiel kam der SSC Neapel gegen Aufsteiger US Lecce nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Auch Lazio Rom (1:1 bei Sampdoria Genua) verlor Punkte. Die Lazio-Führung durch den ehemaligen BVB-Stürmer Ciro Immobile (21.) hatte Genuas Manolo Gabbiadini (90.+2) in der Nachspielzeit ausgeglichen.