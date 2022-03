Turin (SID) - Im Buhlen um Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat der italienische Rekordmeister Juventus Turin sein Interesse bekräftigt. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler des FC Chelsea sei ein Wunschkandidat von Trainer Massimiliano Allegri, berichtete die Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport. Rüdiger soll Juve-Kapitän Giorgio Chiellini (37) unterstützen und dessen Nachfolge antreten. Der Vertrag des Europameisters läuft 2023 aus.

Rüdiger hat Erfahrung in der Serie A. Der gebürtige Berliner spielte zwischen 2015 und 2020 für die AS Rom, bevor er zu Chelsea wechselte. Dort endet sein Vertrag im Sommer. Auch der FC Bayern hat zuletzt Interesse an Rüdiger signalisiert.