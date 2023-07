Der langjährige Kapitän Cesar Azpilicueta hat mit emotionalen Worten seinen Abschied vom Premier-League-Klub FC Chelsea bekannt gegeben. "Es ist zweifellos der schwierigste Brief, den ich je schreiben musste, aber ich möchte derjenige sein, der es euch mitteilt: Nach 11 Jahren, in denen ich mit Stolz die blaue Flagge hochgehalten habe, ist es für mich an der Zeit, Chelsea zu verlassen", schrieb der spanische Außenverteidiger in den Sozialen Medien.

Azpilicueta war 2012 aus Marseille an die Stamford Bridge gewechselt und absolvierte 508 Pflichtspiele für die Blues, mit denen er unter anderem 2021 die Champions League gewann.

Azpilicuetas Vertrag in London lief eigentlich noch ein Jahr, Chelsea lässt ihn aber ablösefrei ziehen. Nach Medienberichten steht der 33-Jährige kurz vor der Unterschrift beim spanischen Top-Klub Atletico Madrid.