Paris (SID) - Nationalspieler Thilo Kehrer hat erneut getroffen und dem französischen Topklub Paris St. Germain zum nächsten Sieg in der Ligue 1 verholfen. Der frühere Profi von Schalke 04 erzielte beim 2:0 (1:0) gegen Stade Brest am Samstagabend den zweiten Treffer des Starensembles, mit nun 50 Punkten aus 21 Spielen steht die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino unangefochten an der Tabellenspitze.

Kehrer hatte Paris bereits zum Rückrundenauftakt mit seinem ersten Saisontreffer beim 1:1 bei Olympique Lyon vor einer Niederlage bewahrt, nur sechs Tage später traf der 25-Jährige nun erneut (53.). Es war Kehrers überhaupt erst viertes Tor im 114. Pflichtspiel für den Klub von der Seine.

Weltmeister Kylian Mbappe (32.) hatte die Führung der Gasteber erzielt. Superstar Lionel Messi stand nach seiner Corona-Genesung noch nicht im Kader der Pariser.