Seoul (SID) - Jürgen Klinsmann hat seinen Job als neuer Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft angetreten - und dabei klare Ziele formuliert. "Ich denke, das Ziel muss es sein, den Asienpokal zu gewinnen. Zu gewinnen. Das ist das Ziel", sagte der frühere Bundestrainer nach seiner Ankunft am Flughafen Incheon, wo ihn eine Schar von Fans begrüßte.

Die Südkoreaner hätten zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Katar bewiesen, "dass sie große Nationen schlagen können". In der Vorrunde hatten die Asiaten Portugal besiegt (2:1), ehe für sie im Achtelfinale gegen Brasilien (1:4) Endstation war. Bei der WM 2018, so Klinsmann, hätte Südkorea zudem Deutschland besiegt: "Also können sie sehr gut abschneiden, und das ist unser Ziel."

Der 58-jährige Schwabe, der nach der deutschen Mannschaft auch Bayern München und das Nationalteam der USA coachte, folgt beim koreanischen Fußballverband auf Paulo Bento und unterschrieb einen Dreieinhalbjahresvertrag bis 2026. "Ich bin sehr stolz und privilegiert, diese Gelegenheit zu haben, nach Korea zu kommen, mit der Nationalmannschaft zusammenzuarbeiten und hoffentlich erfolgreich zu sein", sagte Klinsmann: "Deshalb bin ich hier und freue mich darauf, loszulegen und an die Arbeit zu gehen."

Sein erstes Spiel wird am 24. März ein Freundschaftsspiel gegen Kolumbien sein. Der Asienpokal findet Anfang nächsten Jahres in Katar statt.