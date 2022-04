Liverpool (SID) - Beim FC Liverpool bahnt sich eine Vertragsverlängerung von Teammanager Jürgen Klopp an. Nach Informationen des Portals The Athletic hat der 54-Jährige bei den Reds bereits bis 2026 unterschrieben, sein bisheriger Vertrag lief bis 2024. Klopps Berater war für den SID am Donnerstag nicht zu erreichen.

Klopp hatte erst vor wenigen Wochen eine Verlängerung ausgeschlossen. "Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heißt es: vielen Dank!", hatte er damals gesagt.

Der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund hatte sich dem FC Liverpool im Oktober 2015 angeschlossen. Mit dem Traditionsverein hatte er unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

In dieser Saison kann er noch das Quadruple schaffen: In der Meisterschaft liegt Liverpool nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City. Im Endspiel des FA Cups trifft der LFC auf den FC Chelsea, der bereits im Ligapokal-Finale besiegt wurde. In der Champions steht Liverpool nach dem 2:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Villarreal kurz vor dem Einzug ins Finale.