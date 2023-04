Der FC Liverpool und sein deutscher Teammanager Jürgen Klopp haben ihre Durststrecke in der englischen Fußball-Premier-League mit einem Schützenfest beendet. Nach fünf Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis siegten die Reds bei Abstiegskandidat Leeds United 6:1 (2:0). Durch den vierten Auswärtssieg der Saison befindet sich Liverpool in der Tabelle wieder in Sichtweite zu den Europacup-Plätzen.

Die Stürmerstars Mohamed Salah (39. und 64.) und Diogo Jota (52. und 74.) waren mit Doppelpacks die herausragenden Spieler in Klopps Mannschaft. Cody Gakpo (35.) hatte den Torreigen zugunsten der Gäste eröffnet. Darwin Nunez (90.) setzte den Schlusspunkt. Leeds gelang kurz nach dem Seitenwechsel durch Luis Sinisterra (47.) nur vorübergehende Ergebniskosmetik.