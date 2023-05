Der frühere niederländische Fußball-Nationalspieler Quincy Promes (31) wird wegen des Schmuggelns von Kokain angeklagt. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag bekannt gab, wird der Profi von Spartak Moskau zusammen mit einem anderen 31 Jahre alten Niederländer beschuldigt, im Januar 2020 "mehrere hundert Kilogramm" der verbotenen Substanz importiert zu haben.

Dies soll insbesondere über den Hafen von Antwerpen in Belgien erfolgt sein, so die Staatsanwaltschaft weiter gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Vorverhandlung findet laut lokalen Medien am Montag statt. Der Spieler wird aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen mit seinem Verein nicht anwesend sein, das berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

In einem anderen Fall hatte die Staatsanwaltschaft erst im vergangenen März zwei Jahre Haft für Promes gefordert. Dieser hatte bei einem Familienfest im Juli 2020 einem Cousin mit einem Messer ins Knie gestochen und ihn dabei schwer verletzt.

Promes, der in 50 Länderspielen sieben Tore erzielte, hatte zur Tatzeit bei Ajax Amsterdam unter Vertrag gestanden. Anfang 2021 wechselte er nach Moskau. Sein bislang letztes Spiel für Oranje absolvierte er bei der EM im Sommer 2021 gegen Tschechien in Ungarn.