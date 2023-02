Köln (SID) - Dejan Lovren beendet seine Karriere in der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft. Die "düsteren Neuigkeiten" verkündete der 33 Jahre alte Teamkollege von Jerome Boateng bei Olympique Lyon am Donnerstag auf Twitter. Der Verteidiger, Champions-League-Sieger und englischer Meister mit Jürgen Klopps FC Liverpool, bestritt seit seinem Debüt 2009 insgesamt 78 Länderspiele und wurde mit Kroatien Vize-Weltmeister 2018 sowie WM-Dritter bei der Endrunde in Katar.

"Die schönsten Kapitel meiner Nationalmannschaftsstory waren diese, die wir in den letzten fünf Jahren geschrieben haben. Wenn ich ehrlich bin, ist dies immer noch ein kompletter Traum für mich", teilte der fünfmalige Torschütze im Nationaltrikot mit. Obwohl ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei, sei nun "die Zeit gekommen, dem kroatischen Nationalteam sein letztes Goodbye" zu sagen.