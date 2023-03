Köln (SID) - Trainer Massimiliano Allegri von Juventus Turin hat sich eine Woche vor dem Duell mit dem SC Freiburg hocherfreut über das Comeback von Mittelfeldstar Paul Pogba gezeigt. "Wir sind alle über Pogbas Rückkehr glücklich. Er hat sehr gut gespielt", sagte der 55-Jährige nach dem 4:2 im Turiner Derby gegen den FC.

Pogba, 29 Jahre alter französischer Weltmeister von 2018, wurde in der 69. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Er hatte sein bis dato letztes Spiel am 19. April 2022 noch im Trikot von Manchester United bestritten. Danach laborierte er an Beschwerden im rechten Knie und verpasste auch die WM in Katar, bei der Frankreich Vize-Weltmeister wurde.

"Pogba beschert der Mannschaft Energie, Selbstvertrauen, physische Kraft und technische Qualität", schrieb der Corriere dello Sport. Nächste Woche Donnerstag empfängt Juventus die Freiburger von Coach Christian Streich zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League.