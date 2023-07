Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zur Zukunft von Kylian Mbappe. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte um den französischen Superstar.

+++ 27. Juni, 16:32 Uhr: Bietet der FC Liverpool mit? +++

Eigentlich deutet vieles darauf hin, dass Kylian Mbappe zu Real Madrid wechselt. Doch jetzt scheint der FC Liverpool den Königlichen massiv Konkurrenz zu machen.

Wie FIFA-Agent Marco Kirdemir der "Marca" verriet, soll der Klub von Trainer Jürgen Klopp in den Transferpoker eingestiegen sein. "Liverpool konkurriert mit Real Madrid und will ein Vermögen für Mbappe zahlen", so der Agent, der sich auf ein Gespräch mit Real-Präsident Florentino Perez bezieht. "Das Vermögen, von dem er spricht, wären etwa 300 Millionen Dollar (273 Mio Euro, Anm. d. Red.)."

Die PSG-Investoren aus Katar sind derweil verärgert, dass Mbappe seinen Vertrag in Paris nicht über 2024 hinaus verlängern will und den Klub bei keinem Verkauf in diesem Sommer im kommenden Jahr ablösefrei verlassen könnte.

+++ 14. Juni, 11:03 Uhr: Zieht es Mbappe auf die Insel? +++

Wie die englische "Sun" spekuliert, könnte Kylian Mbappe nach seinem Abschied bei Paris St. Germain in England landen - genauer gesagt bei Manchester United.

Dafür spricht zum einen, dass die katarische Königsfamilie, der auch PSG gehört, kurz davor ist, auch den englischen Rekordmeister aus Manchester zu übernehmen. Zum anderen würde Mbappe dann nicht bei Real Madrid landen, einem der größten PSG-Konkurrenten im Hinblick auf den Champions-League-Titel.

Ob es sich dabei jedoch nur um eine wilde Spekulation handelt oder ein handfestes Gerücht, bleibt abzuwarten.

+++ 13. Juni, 21:00 Uhr: Florentino Perez auf Fan-Frage zu Mbappe: "Si, pero..." +++

Ein völlig verrücktes Video schlägt auf Twitter hohe Wellen. Nutzer @soymadr7dismo postete bereits am Samstag einen sechs Sekunden kurzen Clip, in dem ein junger Mann Real Madrids Präsidenten Florentino Perez auf der Straße anspricht. "Florentino, werdet ihr Mbappe verpflichten?" fragt der junge Mann, der im Video links zu sehen ist, den Real-Boss.

Doch anstelle ihn zu ignorieren, ein Dementi auszusprechen oder zu lachen, dreht sich Perez tatsächlich zu dem Mann um und antwortet: "Ja". Dann pausiert er kurz, fügt noch hinzu: "Aber nicht dieses Jahr".

Es gibt keine Bestätigung, wann das Video gefilmt wurde, jedoch wird der Fan-Clip wohl auch auf dem Transfermarkt sehr ernst genommen: Nasser Al-Khelaifi, Chef von Paris Saint-Germain, soll sehr böse über die Perez-Worte im Video sein, berichtete der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano am Dienstag.