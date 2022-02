London (SID) - Der englische Premier-League-Klub Leeds United hat am Sonntag die Trennung vom argentinischen Teammanager Marcelo Bielsa beschlossen. Am Samstag hatte der ehemalige Finalist im Fußball-Europapokal der Landesmeister mit 0:4 gegen Tottenham Hotspur verloren.

Der Südamerikaner war seit dem 1. Juli 2018 bei Leeds tätig gewesen und hatte den Klub 2020 nach 16 Jahren zurück in die Premier League geführt. United schwebt mit nur 23 Punkten in Abstiegsgefahr.

Leeds war zuletzt sechsmal in Folge in der Premier League sieglos geblieben, in den letzten drei Spielen kassierte die Mannschaft bei ihren drei Pleiten 14 Gegentore.