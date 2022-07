Leipzig (SID) - Fußball-Pokalsieger RB Leipzig hat neun Tage vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison eine heftige Abreibung bekommen. Im hochkarätigen Testspiel gegen den FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp unterlagen die Sachsen chancenlos mit 0:5 (0:1). Vor dem Supercup gegen Meister Bayern München (30. Juli) wartet noch viel Arbeit auf die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco.

Überragender Akteur war Liverpools Neuzugang Darwin Nunez. Der für bis zu 100 Millionen Euro von Benfica Lissabon gekommene Uruguayer erzielte nach der Pause einen Viererpack (48., 51., 68., 89.) und schraubte das Ergebnis nach der frühen Führung durch Superstar Mohamed Salah (8.) für den englischen Vizemeister in die Höhe. Christopher Nkunku vergab vor 47.069 Zuschauern in der Red Bull Arena kurz vor der Pause (45.) die beste Chance der Leipziger. Vor der Partie hatte es zum Gedenken an die am Donnerstag verstorbene Fußball-Ikone Uwe Seeler eine Schweigeminute gegeben.

Für die Sachsen kam es zudem zum Wiedersehen mit den ehemaligen RB-Profis Naby Keita und Ibrahima Konate, die beide in Klopps Startformation standen. Zuvor waren beide Teams erst zweimal aufeinandergetroffen, im Champions-League-Achtelfinale 2021 hatten sich die Reds klar mit 4:0 (2:0, 2:0) durchgesetzt.