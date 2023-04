Torjäger Robert Lewandowski befürwortet eine Rückkehr des argentinischen Weltmeisters Lionel Messi zum FC Barcelona. "Messi gehört zu Barca und wenn er zurückkehrt, wäre das etwas Unglaubliches", sagte Lewandowski und fügte an: "Wir wissen, dass sein Platz hier in Barcelona ist. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison zusammen spielen können."

Messi hatte den finanziell angeschlagenen Klub im Sommer 2021 verlassen und war zu Paris St. Germain gewechselt. Zuletzt musste sich der 35-Jährige aber Pfiffe von den PSG-Anhängern gefallen lassen. Daher wird über eine Rückkehr nach Barcelona spekuliert. Für die Katalanen erzielte Messi in 778 Spielen 672 Tore.