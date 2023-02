Monaco - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain steckt vor dem Champions-League-Kracher gegen Bayern München weiter in der Krise. Ohne den angeschlagenen Weltmeister Lionel Messi und den verletzten Torjäger Kylian Mbappe verlor der Tabellenführer der Ligue 1 1:3 (1:3) beim Verfolger AS Monaco.

PSG liegt zwar noch mit komfortablem Sieben-Punkte-Vorsprung vor den Monegassen, doch die Formkurve zeigt vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) nach unten. Nach drei Niederlagen in der Liga und dem Pokal-Aus am vergangenen Mittwoch bei Olympique Marseille sind die Sorgen seit dem Jahresbeginn enorm gewachsen.

Ben Yedder schockt PSG mit Doppelpack

Auch weil die wichtigsten Spieler gegen die Bayern wohl fehlen werden: Mbappe fällt wegen einer Oberschenkelverletzung definitiv aus, Messis Einsatz ist wegen einer Sehnenverletzung fraglich. In Monte Carlo trafen Alexander Golowin (4.) sowie Wissam Ben Yedder (18. und 45.+1) für die Gastgeber, nur Warren Zaire-Emery (40.) war für den Hauptstadtklub erfolgreich.

Im Tor der Monegassen stand Alexander Nübel, der ehemalige U21-Europameister Ismail Jakobs (früher 1. FC Köln) wurde eingewechselt. Ex-Nationalspieler Kevin Volland saß 90 Minute bei Monaco, Gegner von Bayer Leverkusen am Donnerstag in der Europa League, auf der Bank.