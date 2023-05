Von Daniel Kugler

Lionel Messi reiste ohne Erlaubnis von seinem Klub Paris St. Germain nach Saudi-Arabien und wurde dafür suspendiert. Offenbar ist damit sogar das Aus des Argentiniers im Sommer besiegelt.

ran hat die Fragen und Antworten rund um den Eklat des Weltmeisters zusammengefasst.

Was wird Messi vorgeworfen?

Der siebenmalige Ballon d'Or-Gewinner flog kurz nach der 1:3-Niederlage in der Ligue 1 gegen den FC Lorient am Sonntag für einen privaten Trip nach Saudi-Arabien.

Eigentlich sollten die PSG-Spieler am Montag frei haben, doch nach der Niederlage änderte Trainer Christophe Galtier die Planungen und rief die Mannschaft stattdessen zum Training zusammen. Messi befand sich jedoch mit seiner Familie bereits auf dem Weg nach Saudi-Arabien und konnte entsprechend nicht mehr für die Einheit zurückkehren.

Wie die "L'Equipe" berichtet, fehlte jedoch die Zustimmung der Pariser für den Ausflug und die Abwesenheit des Starspielers vom Training. Demnach habe PSG Messis Bitte, die Reise anzutreten, zuvor abgelehnt. Dies hielt den Spieler offensichtlich aber nicht von seiner Unternehmung ab.

Am Dienstag kehrte der Superstar dann wieder von seinem Kurztrip nach Paris zurück.

Welche Strafe hat PSG ausgesprochen?

Laut der Nachrichtenagentur "AFP" hat PSG ein Disziplinarverfahren eröffnet und werde den Superstar "für einige Tage" vom Trainings- und Spielbetrieb ausschließen. Mehrere französische Medien - darunter auch die "L'Equipe" - berichten von einer Suspendierung für ganze zwei Wochen.

In diesem Fall würde der 35-Jährige die nächsten beiden Spiele von PSG am Sonntag in Troyes und am Samstag, den 13. Mai, gegen Ajaccio, verpassen.

Die "Associated Press" berichtet unter Berufung auf eine anonyme Person, die mit der Situation um den Klub vertraut ist, dass der Weltmeister für den Zeitraum seiner Suspendierung nicht mit der Mannschaft trainieren oder spielen darf und währenddessen kein Gehalt erhält.

Eine Äußerung des Klubs zu den Vorkommnissen steht jedoch noch aus.

Warum reiste Messi nach Saudi-Arabien?

Messi verließ seinen Klub nach der Niederlage, um seinen Verpflichtungen als Botschafter für den Tourismus des Landes Saudi-Arabien nachzukommen.

Im Mai letzten Jahres unterzeichnete Messi laut "The Athletic" einen lukrativen Vertrag über ca. 28,3 Millionen Euro pro Jahr mit Saudi-Arabien, um für das Königreich zu werben. In der Folge unternahm der Superstar bereits eine erste Reise in seiner neuen Funktion, als er kurz darauf die Hafenstadt Dschidda besuchte.

Der saudische Tourismusminister Ahmed Al Khateeb bestätigte Messis Anreise am Montag und twitterte: "Ich freue mich, Messi und seine Familie in Saudi-Arabien willkommen zu heißen, um die magischen Reiseziele und authentischen Erfahrungen zu genießen."

Und weiter: "Wir heißen Besucher aus der ganzen Welt willkommen, um eine einzigartige Reise nach Saudi-Arabien und seine Gastfreundschaft zu erleben", schrieb Al Khateeb.

Messi postete daraufhin auch ein Foto aus der Hauptstadt Riad auf Instagram von seinem Aufenthalt mit der Bildunterschrift: "Wer hätte gedacht, dass Saudi-Arabien so viel Grün hat? Ich liebe es, seine ungeahnten Wunder zu erkunden, wann immer ich kann."

Wie reagiert die Messi-Seite auf die Vorwürfe?

Aus dem Umfeld von Messi heißt es, die Reise sei bereits zweimal wegen Terminkonflikten verschoben worden und es sei schwierig gewesen, dies kurzfristig ein drittes Mal zu tun.

Bei den genannten bisherigen Konfliktterminen für Messis Trip in den Nahen Osten handelte es sich demnach um die beiden Duelle im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München am 14. Februar und 8. März.

Wie lange hat Messi noch Vertrag?

Der Superstar unterschrieb 2021 einen Zweijahresvertrag und verdient laut "L'Equipe" derzeit 3,37 Mio. Euro im Monat.

Bis zu dem jüngsten Eklat hieß es, dass Messi nach seinem Vertragsende aufgrund der Auflagen durch das "Financial Fairplay" nur zu deutlich verringerten Bezügen eine weitere Spielzeit bei den Parisern bleiben könnte.

Welche Folgen könnte die Suspendierung noch haben?

Der Eklat um den Weltmeister könnte noch weitreichendere Konsequenzen als die Suspendierung haben.

Nach einem Bericht der "L'Equipe" scheint es auf Seiten von PSG nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage massive Zweifel daran zu geben, ob die Beziehung mit dem Argentinier über den Sommer hinaus fortgesetzt werden sollte.

Weiter heißt es, dass die Entscheidung, Messi zu suspendieren, eine "Explosion" ausgelöst hat, die eine "planetarische Auswirkung" haben könnte. Kurz nach der Meldung über die Suspendierung berichtete das renommierte Sportmedium, dass der Abschied des Weltmeisters zum Saisonende bereits feststehe.

Seit seiner Ankunft vor knapp zwei Jahren hat der Superstar in wettbewerbsübergreifend 71 Spielen 31 Tore erzielt und weitere 34 Treffer vorbereitet. Nicht zuletzt für seine Leistungen beim "Königklassen"-Aus gegen die Bayern wurde der Superstar scharf kritisiert.

Wohin könnte Messi nach dem PSG-Eklat wechseln?

Der saudi-arabische Klub Al Hilal will Messi laut Transfer-Experte Fabrizio Romano im Sommer verpflichten, wenn sein Vertrag bei PSG ausgelaufen ist.

Der Klub aus dem Wüstenstaat soll dafür bereit sein, ihm mit Unterstützung des Landes ein astronomisches Gehalt von 400 Millionen Euro für nur eine Saison zu zahlen.

Ziel der Mega-Investition sei es, die Saudi Professional League weiter zu promoten, in der seit dieser Saison auch der ewige Widersacher des Argentiniers, Cristiano Ronaldo, spielt.

Darüber hinaus halten sich hartnäckige Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Barcelona. Aber auch Messis ehemaliger Klub hat mit den Auflagen des "FFP" und der auferlegten Gehaltsobergrenze der spanischen "La Liga" zu kämpfen, die einen Transfer deutlich erschweren.

Außenseiterchancen werden zudem dem MLS-Klub Inter Miami CF um den ehemaligen Star-Fußballer David Beckham eingeräumt.