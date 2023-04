Noch ist Lionel Messi Teil des Starensembles von Paris Saint-Germain - so richtig glücklich soll der argentinische Weltmeister in der französischen Hauptstadt allerdings nicht sein.

In den Medien wird bereits fleißig über die Zukunft des 35-Jährigen spekuliert. Wechselt Messi im Sommer den Klub? Wenn ja, wohin zieht es den genialen Angreifer? Welche Angebote sollen auf dem Tisch liegen und was erscheint realistisch?

ran ordnet die aktuelle Newslage ein und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Seit wann spielt Lionel Messi bei PSG?

Im August 2021 kehrte Messi seinem Jugendklub FC Barcelona den Rücken und schloss sich ablösefrei Paris Saint-Germain an. Seitdem kommt er für die Franzosen auf 67 Pflichtspiele, in denen er 29 Treffer erzielte und weitere 32 vorbereitete.

Wie lange läuft der Vertrag von Lionel Messi bei PSG?

Bei seinem Wechsel unterzeichnete Messi einen Zweijahresvertrag mit einem kolportierten Jahresgehalt von rund 41 Millionen Euro. Der Kontrakt läuft nach der Saison 2022/23 aus, der Argentinier könnte Paris im Sommer also ablösefrei verlassen.

Warum verlängert Lionel Messi nicht bei PSG?

Berichten zufolge soll PSG dem Superstar zwar eine Vertragsverlängerung angeboten haben, dieser aber nicht vollends überzeugt sein. Da Ärger mit dem Financial Fairplay droht, müsste er wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen und würde ein Viertel seines Jahresgehalts weniger verdienen. Zudem gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Meldungen, dass Messi mit der Sonderbehandlung von Kylian Mbappe nicht einverstanden sein soll. Darüber hinaus hat er auch bei den französischen Fans keinen leichten Stand und wurde erst kürzlich ausgepfiffen.

Warum setzen die PSG-Verantwortlichen nicht alles daran, Messi zu halten?

Wie der französische Radiosender "RMC Sport" berichtet, müssen auch die Pariser auf ihre Finanzen achten und wollen daher einen der Offensivstars Mbappe, Messi oder Neymar abgeben. Die Wahl fiel demnach auf den 35-Jährigen.

Könnte Lionel Messi zum FC Barcelona zurückkehren?

Die Möglichkeit soll bestehen. Abgesehen von den finanziellen Problemen der Katalanen, die einen Transfer erschweren würden, scheint man in Barcelona offen für eine Rückkehr zu sein. "Leo und seine Familie kennen meine Zuneigung, sie kennen unsere Zuneigung. Natürlich hätte ich es gerne, wenn er zurückkommen würde", soll Vize-Präsident Rafael Yuste bei einer Veranstaltung des Vereins Ende März gesagt haben. Auch die Fans würden eine Rückkehr begrüßen, bei der 0:4-Pleite in der Copa del Rey skandierten die Anhängerinnen und Anhänger lautstark seinen Namen.

🎶 ‘Messi, Messi’ chant at Camp Nou, minute 10 — another clear message to Leo from Barça fans. 🔵🔴✨



🎥 @juliclaramunt pic.twitter.com/eiWxjicdk7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023

Was sagt die Messi-Seite zur Barca-Rückkehr?

Im Februar gab Messis Vater Jorge der spanischen Zeitung "Sport" ein Interview und schloss ein Comeback bei den Katalanen nahezu aus. "Ich glaube nicht, dass Leo noch einmal für Barca spielen wird. Die Bedingungen sind dafür einfach nicht gegeben", so der 65-Jährige.

Hat der FC Barcelona Lionel Messi bereits ein Angebot gemacht?

Nach Informationen mehrerer Medien soll es noch keine offizielle Offerte gegeben haben. Barca will wohl zunächst die weiteren Entwicklungen im Streit mit der Liga um die Registrierung neuer Spieler abwarten.

Von welchen Vereinen hat Lionel Messi ein Angebot bekommen?

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat der saudi-arabische Top-Klub Al-Hilal Messi ein Angebot unterbreitet. Das Jahresgehalt soll unglaubliche 400 Millionen Euro betragen. Sollte er sich für einen Wechsel entscheiden, würde er wieder auf seinen langjährigen Rivalen Cristiano Ronaldo treffen, der bei Al-Nassr unter Vertrag steht. Allerdings soll der 35-Jährige eine Fortsetzung seiner Karriere in Europa bevorzugen.

Mit welchen Vereinen wird Lionel Messi noch in Verbindung gebracht?

Bereits rund um seinen Barca-Abschied gab es Gerüchte über ein mögliches Engagement bei Inter Miami, diese flammten in den vergangenen Wochen und Monaten erneut auf. "Ich werde nicht dementieren, dass etwas Wahres an den Gerüchten, dass wir Interesse an Lionel Messi und Sergio Busquets hätten, dran ist", sagte Miami-Coach Phil Neville im Februar gegenüber der "Times". Weiterhin wurde immer wieder Messis Kindheitsverein, der argentinische Klub Newell's Old Boys, mit dem siebenmaligen Sieger des Ballon d'Or in Verbindung gebracht.