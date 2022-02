Köln (SID) - Große Mühe hatten der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp und Klub-Weltmeister FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel, um am 26. Spieltag der Premier League zu Siegen zu kommen. Die Reds kamen an der Anfield Road nach einem 0:1-Rückstand noch zu einem 3:1 (0:0) gegen den neuen Tabellenletzten Norwich City. Die Blues gewannen bei Crystal Palace mit 1:0 (0:0).

Der Ex-Bremer Milot Rashica (48.) hatte Norwich in Liverpool in Führung gebracht, Sadio Mane (64.), Mo Salah (67.) und Luis Diaz (81.) sorgten dann mit ihren Toren für die Wende. Der Marokkaner Hakim Ziyech (90.) sorgte für das späte Siegtor von Chelsea.

Tabellenführer und Meister Manchester City (63 Punkte) tritt am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur an. Liverpool hat derzeit sechs Zähler Rückstand auf die Citizens. Chelsea hat schon 13 Punkte weniger auf dem Konto als ManCity, Mannschaft von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola.

Chelsea trat mit den Nationalspielern Kai Havertz, Schütze des 2:1-Siegtores vor Wochenfrist im Klub-WM-Finale gegen SE Palmeiras aus Brasilien in der Verlängerung, und Antonio Rüdiger in der Anfangsformation an. Dagegen saß der Ex-Leipziger und -Stuttgarter Timo Werner nur auf der Bank.