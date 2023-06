Ein Weltmeister für Jürgen Klopp: Der englische Fußball-Topklub FC Liverpool hat sich mit dem Argentinier Alexis Mac Allister verstärkt. Der 24-Jährige kommt vom Ligarivalen Brighton & Hove Albion zu den Reds um Teammanager Klopp und ist der erste Zugang für die kommende Saison. Über die Vertragslaufzeit, die "langfristig" sein soll, sowie die Ablösesumme machte Liverpool keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sie bei 40 Millionen Euro liegen.

"Es ist ein tolles Gefühl. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist, es ist toll, hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, anzufangen", sagte Mac Allister, der im Dezember bei der WM in Katar als Stammspieler in der Mittelfeldzentrale einen großen Anteil am argentinischen Titelgewinn hatte.

Auch mit dem Überraschungsteam Brighton spielte Mac Allister eine sehr starke Saison in der Premier League - und landete als Sechster nur einen Rang hinter den Reds.