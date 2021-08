München - Louis van Gaal war voll in seinem Element. Mit verschränkten Armen und gewohnt grimmigem Blick verfolgte der Tulpengeneral sein erstes Training mit den Oranje-Stars und schrie immer wieder lautstark Kommandos über den Platz.

Klar: Beim Start in die Rettungsmission aus dem Ruhestand, seine dritte Amtszeit als Bondscoach, will van Gaal nichts dem Zufall überlassen, er soll den Europameister von 1988 nach dem EM-Debakel schließlich wieder flottmachen.

Haaland: "Fürchte mich vor niemandem"

Doch besonders ein Norweger brennt darauf, ihm die Rückkehr nach fünf Jahren Fußball-Rente gründlich zu verderben - Erling Haaland.

"Ich fürchte mich vor niemandem", sagte der Angreifer von Borussia Dortmund vor der Partie in der WM-Qualifikation am Mittwoch um 20:45 Uhr in Oslo. Freilich war mit seiner Kampfansage weniger van Gaal als vielmehr der niederländische Ausnahmeverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool gemeint.

Aber Haalands Motivation könnte nach nur einem Tor in fünf Länderspielen unter Trainer Stale Solbakken (früher 1. FC Köln) kaum größer sein.

"Das gibt mir schon zu denken", sagte Haaland in einer Medienrunde am Montag. Sein starker Saisonstart mit drei Treffern und drei Vorlagen geben dem bulligen Mittelstürmer aber viel Rückenwind. "Wenn ich das tue, was ich in Dortmund mache, wird es gut", sagte der 21-Jährige selbstbewusst. Haaland zu stoppen, wird eine der Hauptaufgaben für van Gaal und sein Team bei dessen Debüt sein.

Van Gaal will Weltmeister werden

Die Niederländer werden am Mittwoch jedenfalls ganz genau hinsehen. Als wenn die WM-Qualifikation nach einem Stotterstart (Niederlage in der Türkei) nicht schon knifflig genug wäre, schraubte van Gaal die Erwartungen bei seinem Amtsantritt selbst maximal in die Höhe. Nicht weniger als den größten Erfolg in der niederländischen Fußballgeschichte hat sich der inzwischen 70 Jahre alte Trainer-Haudegen auf die Fahnen geschrieben.

"Mein persönliches Ziel ist es, Weltmeister zu werden", sagte van Gaal in seiner ihm typischen direkten und unmissverständlichen Art. Einige hielten das angesichts des kläglichen Achtelfinal-Ausscheidens bei der EM im Sommer unter Vorgänger Frank de Boer und den Nicht-Teilnahmen an der EM 2016 und der WM 2018 für einen schlechten Scherz, andere sehen darin angesichts der Fülle an hoch veranlagten Spielern jedoch das einzig richtige Ziel.

Van Gaal ist so etwas egal. Er mache den Job schließlich "nicht für mich selbst, sondern um den niederländischen Fußball auf ein höheres Niveau zu bringen". In gewisser Weise will er nur das vollenden, was er bei seinen vorherigen Amtszeiten von 2000 bis 2001 und von 2012 bis 2014 begonnen hat.

Nach Platz drei bei der WM 2014 will van Gaal nun ein neues Kapitel in der niederländischer Fußball-Historie begründen. Der perfekte Einstieg in diese möglichst goldene Geschichte soll am Mittwoch in Oslo gelingen.

