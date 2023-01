Montevideo (SID) - Uruguays Fußball-Nationalspieler Luis Suarez setzt seine Karriere beim brasilianischen Klub Gremio Porto Alegre fort. Dies teilte der Traditionsklub am Silvestertag mit. Der 35 Jahre alte Suarez unterschrieb bei den Brasilianern einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2024. Suarez, der bei der WM ohne Torerfolg blieb, war erst im Sommer zu seinem Heimatverein Nacional de Montevideo zurückgekehrt und mit acht Treffern in 14 Spielen maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft beteiligt.