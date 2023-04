Machtdemonstration von Manchester City: Nach dem hochverdienten 4:1 (2:0) gegen Spitzenreiter FC Arsenal hat der Meister der Premier League die erfolgreiche Titelverteidigung weiter in der eigenen Hand.

Zwar behaupteten die überforderten Gäste mit 75 Punkten die Tabellenführung, doch das Team von Pep Guardiola rückte bis auf zwei Zähler heran und hat noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

De Bruyne bringt ManCity in Führung

Vor 55.000 Zuschauern im ausverkauften Etihad Stadium stellte Kevin de Bruyne mit seinem Führungstreffer in der siebten Minute die Weichen früh auf Sieg. Der überragende Belgier bereitete auch das zweite Tor der Platzherren vor, John Stones traf per Kopfball (45.+1). Nach dem Seitenwechsel war de Bruyne in der 54. Minute erneut erfolgreich, ehe Rob Holding der Ehrentreffer gelang (86.)

ManCitys Torjäger Erling Haaland konnte mehrere weitere Einschussmöglichkeiten nicht nutzen, erst in der Nachspielzeit gelang dem Norweger sein 33. Saisontreffer. Der Erfolg der Gastgeber geriet auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr in Gefahr. Die seit vier Spieltagen sieglosen "Kanoniere", deren letzter Meistertitel 19 Jahre her ist, waren absolut chancenlos.

FC Liverpool und Klopp erkämpfen sich Sieg gegen West Ham

Pokalsieger FC Liverpool darf weiter auf einen Platz im internationalen Geschäft auch in der kommenden Saison hoffen. Für die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp reichte es bei West Ham United zu einem schwer erkämpften 2:1 (1:1)-Auswärtssieg. Die "Reds" konnten sich mit diesem Resultat auf Rang sechs der Tabelle verbessern.

Ohne den wegen Knieproblemen pausierenden Nationalspieler Kai Havertz setzte sich beim FC Chelsea die Misserfolgsserie der vergangenen Wochen fort. Nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den FC Brentford warten die Londoner seit bereits acht Begegnungen auf einen Sieg.

Am Tabellenende verschaffte sich Aufsteiger Nottingham Forest ein wenig Luft. Der ehemalige Europacup-Sieger gewann sein Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion mit 3:1 (1:1) und kletterte vom 19. auf den 17. Platz. Den Ausgleichstreffer für die Gastgeber markierte unfreiwillig der frühere Bundesliga-Profi Pascal Groß per Eigentor (45.+3).