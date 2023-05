Manchester City steuert weiter der erfolgreichen Titelverteidigung in der Premier League entgegen. Angeführt von Kapitän Ilkay Gündogan siegte die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola beim FC Everton 3:0 (2:0) und baute den Vorsprung auf den FC Arsenal auf vier Punkte aus.

Der Tabellenzweite unterlag am Sonntagabend Brighton & Hove Albion mit 0:3 (0:0), City hat zudem noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Ilkay Gündogan (37., 51.) und Erling Haaland (39.) erzielten die Tore beim elften Ligasieg in Serie. Für Haaland war es bereits der 36. Saisontreffer. Manchester feierte durch den Erfolg auch eine erfolgreiche Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Titelverteidiger Real Madrid. Das Hinspiel in Spanien endete 1:1.

Arsenal kassierte die im Titelrennen teure Heimniederlage durch Tore von Julio Enciso (51.), Deniz Undav (86.) und Pervis Estupinan (90.+6).