Köln (SID) - Rekordmeister Manchester United und das neureiche Newcastle United sind im englischen Fußball-Ligapokal ins Halbfinale eingezogen. Die Red Devils besiegten mit einigen Nachwuchskräften in der Startelf den Drittligisten Charlton Athletic mit 3:0 (1:0), Newcastle setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen Ex-Meister Leicester City durch.

Der Brasilianer Antony (21.) und der formstarke englische Nationalstürmer Marcus Rashford (90., 90.+4) schossen ManUnited im sechsten Pflichtspiel nach der WM-Pause zum sechsten Sieg. Newcastle, seit gut einem Jahr in saudi-arabischer Hand und sportlich im Aufwind, kam durch Dan Burn (60.) und den früheren Hoffenheimer Joelinton (72.) zu seinen verdienten Treffern.

Am Mittwoch kämpfen noch die vier Erstligisten Nottingham Forest gegen die Wolverhampton Wanderers sowie Meister Manchester City beim FC Southampton um die weiteren Halbfinalplätze.

Das Endspiel findet am 26. Februar im Londoner Wembley-Stadion statt. Der Sieger des EFL Cup erhält in der kommenden Saison einen Startplatz in der Europa League.