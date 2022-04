Manchester (SID) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat seinen portugiesischen Mittelfeldstar Bruno Fernandes langfristig an sich gebunden. Wie der Klub des deutschen Teammanagers Ralf Rangnick am Freitag bekannt gab, hat Fernandes ein neues Arbeitspapier bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnet.

"Auch nach zwei Jahren ist es immer noch ein tolles Gefühl, im Old Trafford aufzulaufen, die Fans mein Lied singen zu hören und vor dem Stretford End ein Tor zu erzielen", sagte Fernandes: "Es gibt noch so viel mehr, was ich hier erreichen möchte, und ich weiß, dass das auch für den Rest der Mannschaft und des Teams gilt."

Fernandes (27) war im Januar 2020 für 63 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu United gewechselt. In bislang 117 Pflichtspielen für die Red Devils war der offensive Mittelfeldspieler an 88 Toren direkt beteiligt. Zweimal wurde der portugiesische Nationalspieler von den United-Fans zum Spieler der Saison gewählt.